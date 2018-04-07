Ростов, Ярославская область, 7 апреля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Жители Ростова намерены выйти на акцию, чтобы потребовать от городских властей объяснений по поводу чрезвычайной ситуации, сложившейся в городе с питьевой водой. Об этом сообщат корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Подслушано в Ростове» ВКонтакте Жителей призывают кипятить воду, но они все равно боятся ее пить

По сообщениям людей, вот уже несколько дней из крана течет странная жидкость, которая имеет очень сильный запах канализации. Пить ее невозможно, кипячение не спасает. В городе скупают питьевую воду в магазинах, к родникам и источникам выстраиваются очереди. Организован подвоз воды в цистернах.

Надо отметить, что проблемы с водой возникают у жителей Ростова каждую весну, но в этот раз ситуация усугубилась в разы. Люди паникуют и строят разные версии о том, что течет у них из крана и какова причина этого.

«Я тут уже живу больше 17 лет. Я привык к запаху рыбы, запаху тины, червякам (опарышам), илу и прочей дряни в воде. Да, Россия, ничего не поделаешь. Но вторые сутки из кранов льется нечто, воняющее то ли химией, то ли навозом. Не пахнущее, нет, воняющее», — пишет один их жителей.

Во еще несколько сообщений от ростовчан:

«Где режим ЧС, почему машин с водой только две? Почему на сайте написано, что вода соответствует нормам?! При всем этом еще и не информируют население! СМИ молчат!»

Произошел сброс какого-то вещества, это только запах навоза. Воду загрязненную пытаются прогнать побыстрее, но пока никаких результатов. Жаль только, что никто из властей ничего не объясняет. Я, по крайней мере, не видела официальных объяснений и непонятно — можно ли использовать воду для мытья посуды?»

«У меня даже кошка отказалась пить из-под крана! Хотя обычно с удовольствием это делает, а сегодня понюхала и ушла!»

«Набрала воды из-под крана на видео, в понедельник повезу в Ярославль на экспертизу, присоединяйтесь, иначе ничего не изменится, сколько бы мы тут не обсуждали».

«Посуду ополаскиваем водой с родника, вчера там полгорода вечером собралось ((((полы мыла с хлоркой — перебило запашок».

«Лично у нас пластмассой расплавившейся воняет!»

«У меня воняет тухлой рыбой, и друзья говорят тоже самое, возможно опять замор и замалчивают».

Но в большинстве своем жители все же жалуются на запах фекалий и канализации и считают, что в воду попал навоз от коровников в селе Марково.

В городской администрации попытались успокоить людей, назвав причиной присходящего «талые воды» и посоветовав кипятить воду из-под крана.

ГП ЯО «Южный водоканал» в Ростовском районе проинформировал граждан: в связи с начавшимся весенним паводком в водозаборные источники, снабжающие питьевой водой Ростов, Ишню и часть населенных пунктов Семибратовского сельского поселения «не исключается попадание в воду талых вод».

«При этом контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению, осуществляется в полной мере, на очистных сооружениях водоканала используются реагенты для очистки воды от посторонних примесей. Качество воды, даже при наличии постороннего запаха, соответствует необходимым критериям. Несмотря на стабильную ситуацию, специалисты ГП ЯО «Южный водоканал» Ростовского района напоминают гражданам об обязательном кипячении питьевой воды из централизованных источников водоснабжения. Воду для употребления в быту необходимо отстаивать и употреблять в кипячёном виде», — сказано в официальной информации.

Но жителей такой ответ не устроил. 8 апреля они планируют выйти на акцию и призывают присоединиться всех, кого волнует проблема качества воды.

«Качество воды всегда вызывало нарекания, несмотря на заявления чиновников о том, что вода соответствует всем необходимым нормам. Регулярно из наших кранов течет грязная, ржавая, а теперь еще и плохо пахнущая вода. В обострившейся на днях ситуации городская администрация даже не попыталась объяснить нам, что произошло и что планируется предпринять. О проблеме очистных сооружений известно всему городу, но складывается ощущение, что не предпринимается даже попыток её решения», — отмечают организаторы акции.

На акции планируется сформировать инициативную группу, выдвинуть требования к городским властям и собрать подписи, выслушать объяснения чиновников и добиться решения проблемы.