Калуга, 7 апреля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В преддверии праздника Пасхи Господней митрополит Калужский и Боровский Климент посетил храм-часовню в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории детской городской больницы в Калуге.

Пресс-служба Калужской епархии Храм-часовню на территории детской больницы в Калуге посетил владыка Климент

Как сообщили ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, владыка Климент осмотрел помещение храма, побеседовал с руководством больницы и выразил пожелание об организации детской православной библиотеки при храме.

Строительство храма в детской больнице было начато осенью 2016 года. В настоящее время все строительно-отделочные работы завершены.

Великое освящение храма состоится в среду Светлой Седмицы 11 апреля. Возглавит чин великого освящения митрополит Калужский и Боровский Климент.

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