Калуга, 7 апреля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Суд в Калуге приговорил адвоката с 34-летней практикой к трём года лишения свободы.

За колючей проволокой

Как сообщила 7 апреля ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области Кристина Шагова, следствием и судом установлено, что 20 июля 2017 года адвокат передала следователю по особо важным делам взятку в размере 750 тысяч рублей, рассчитывая на изменение им меры пресечения двоим обвиняемым, содержащимся под стражей, на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Между тем, передача денег проходила под контролем полицейских, которые зафиксировали попытку подкупа следователя. Осужденная, 55-летняя женщина имела статус адвоката с 1984 года.

Напомним, в 2017 году калужскими правоохранителями выявлено сотни фактов взяточничества, в том числе: 29 фактов получения взяток должностными лицами, 13 фактов дачи взяток, 3 факта посредничества во взяточничестве и боле 50 факта мелкого взяточничества до 10 000 рублей. Средний размер взятки в регионе составил порядка 210 тысяч рублей.

Кроме того, были возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток в отношении 4 должностных лиц, занимающих госдолжности в структурных подразделениях органов федеральной власти и в отношении 2 должностных лиц из числа руководителей районного уровня.

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