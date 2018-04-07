Калуга, 7 апреля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Указом президента Российской Федерации на должность начальника УМВД России по Калужской области назначен полковник полиции Александр Дедов.

УМВД России по Орловской области Александр Дедов

Как сообщили 7 апреля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, до своего назначения Александр Дедов занимал пост заместителя начальника УМВД России по Орловской области — начальник полиции.

Александр Дедов родился в 1971 году в Орловской области. Имеет два высших образования, в органах внутренних дел служит с 1993 года. Дедов награжден ведомственными и государственной наградами, в том числе медалью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», наградным именным оружием.

Напомним, должность начальника УМВД России по Калужской области стала вакантной после того, как генерал-майор полиции Сергей Плахих в декабре 2017 года был назначен заместителем начальника — начальником полиции Главного управления МВД России по городу Москва.

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