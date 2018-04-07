«Эвертон» удержал ничью в матче с «Ливерпулем»
Лондон, 7 апреля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 0:0.
Oddsfan.dk
Ничья
Статистика матча («Эвертон"/"Ливерпуль»)
Удары 4/9
Удары в створ ¼
Владение 42%/58%
Фолы 12/6
Набрав 67 очков «Ливерпуль» максимально приблизился ко 2-й строчке. «Эвертон» с 41-м очком укрепился на 9-й позиции.
Составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Кин, Джагелка, Коулман, Шнайдерлен, Руни, Дэвис, Боласи, Уолкотт, Тосун.
«Ливерпуль»: Кариус, Клайн, Ван Дейк, Клаван, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Мане, Ингс, Соланке.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.