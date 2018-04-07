Лондон, 7 апреля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 0:0.

Oddsfan.dk Ничья

Статистика матча («Эвертон"/"Ливерпуль»)

Удары 4/9

Удары в створ ¼

Владение 42%/58%

Фолы 12/6

Набрав 67 очков «Ливерпуль» максимально приблизился ко 2-й строчке. «Эвертон» с 41-м очком укрепился на 9-й позиции.

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Кин, Джагелка, Коулман, Шнайдерлен, Руни, Дэвис, Боласи, Уолкотт, Тосун.

«Ливерпуль»: Кариус, Клайн, Ван Дейк, Клаван, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Мане, Ингс, Соланке.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.