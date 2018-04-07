Самолет с неисправной стойкой шасси приземлился в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 апреля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. По факту приземления в петербургском аэропорту Пулково самолета с неисправной стойкой шасси проводится проверка. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании Белавия рейс В2−943 Минск — Санкт-Петербург», — говорится в тексте официального сообщения.
По предварительной информации установлено, что 7 апреля в Санкт-Петербурге приземлился самолет с неисправной стойкой шасси. Инцидент произошел в аэропорту «Пулково».
На борту воздушного судна находились более 60 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.
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