Москва, 7 апреля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Власти Великобритании назвали причины, по которым они отказали во въездной визе племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает русская служба ВВС.

Стоп

Сообщается, что британский консул не увидел достаточных оснований для визита Виктории Скрипаль в Соединенное Королевство.

Свое решение консул обосновал следующим: во-первых, нет никаких свидетельств того, что ранее Виктория Скрипаль уже ездила к Сергею и Юлии Скрипаль в Великобританию.

Во-вторых, в настоящий момент Сергей Скрипаль не в состоянии принимать гостей, указывают британские власти.

В-третьих, Виктория Скрипаль якобы не предоставила доказательств достаточного наличия денежных средств для поездки в Соединенное Королевство.

В итоге британские дипломаты решили, что в настоящий момент безработная Виктория Скрипаль, которая в анкете указала отсутствие доходов и сбережений, не может приехать в Великобританию.

Сама Виктория в разговоре с журналистам рассказала, что в визе ей действительно отказали. Более того, после единственного телефонного разговора с Юлией Скрипаль, которая сообщила о том, что она идет на поправку и её отец тоже, она уже не смогла связаться со своей родственницей.

МИД РФ призвал Лондон разъяснить ситуацию с отказом в выдаче визы Виктории Скрипаль. Посольство России в Лондоне отметило, что подобные действия британских властей говорят о том, что им есть что скрывать.