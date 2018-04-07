Псковская область, 7 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В Псковской области добровольцев привлекают к поискам тела 10-летней девочки, которая утонула на реке Ловать в Великолукском районе вечером 5 апреля. Как сообщают «Вести. Псков», рядом с деревней Рыканово под лёд провалились две девочки, одну из них удалось спасти проходившим рядом подросткам. Спасательные работы на месте происшествия проводят водолазы спасательного отряда города Великие Луки.

Василий Перов. Утопленница. 1867

«Поисковые работы осложнялись состоянием ледового покрытия реки Ловать, плохой видимостью и скоростью течения 2−3 м/с», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

К поискам присоединились добровольцы из поискового отряда «След». В воскресенье, 8 апреля, они планируют разыскивать тело погибшего ребёнка с привлечением мотодельтаплана и волонтёров — ими могут стать все неравнодушные местные жители старше 18 лет.

В связи с гибелью школьницы в образовательных учреждениях Великих Лук планируют провести родительские собрания и дополнительные инструктажи с учащимися.

Напомним, что выход и выезд на лёд водоёмов в Псковской области запрещён с 29 марта. 4 апреля в Псковском озере в 300 метрах от берега под лёд провалился автомобиль ВАЗ-2104, один из рыбаков утонул.