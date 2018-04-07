Бишкек, 7 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В приграничной местности Мамай в Джалал-Абадской области Киргизии военнослужащие Узбекистана стреляли в 34-летнего киргизстанца. Впоследствии он скончался в больнице от полученного ранения, сообщил пресс-центр пограничной службы Киргизии.

Цитата из х/ф «Великое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 7 апреля. По версии киргизской стороны, погибший местный житель находился на территории Киргизии и направлялся в сторону села Мамай, также относящегося к территории Киргизской Республики.

Что послужило поводом для применения узбекскими пограничниками оружия против гражданина сопредельного государства, пока неизвестно. По данному факту начато расследование. Представители пограничных служб Киргизии и Узбекистана пытаются выяснить причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

ИА REGNUM напоминает, что протяженность границы Киргизии с Узбекистаном составляет 1 374 километра, из которых несогласованными по-прежнему остаются 324 километра на 58 участках.

В 2017 году на киргизско-узбекской границе произошло четыре инцидента. Предыдущий случай, когда узбекские военнослужащие применили оружие против незаконно пересекавшего границу гражданина Киргизии, произошел 27 января 2017 года. Тогда пытавшийся убежать от пограничников киргизстанец был ранен в бедро. После того, как узбекские медики вылечили его, он был передан киргизстанским правоохранителям.