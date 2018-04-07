Иерусалим, 7 апреля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Холман Хант. Нисхождение Благодатного огня. 1892-1899

Благодатный огонь ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии — часовне над плитой Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

Храм Гроба Господня вмещает до семи тысяч человек, все остальные паломники разместились на улицах. Специально для них повесили большие экраны, на которых велась прямая трансляция схождения огня.

От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи, и огонь «распространился» по всему храму.

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег специальную капсулу от патриаршего огня. Эта капсула будет доставлена из Иерусалима спецбортом в московский аэропорт «Внуково», а оттуда в Храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российскую делегацию с Благодатным огнем в аэропорту «Внуково» будут встречать верующие, которые разнесут огонь в храмы Москвы, Московской области и далее по всей России.