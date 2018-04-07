Лондон, 7 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Лондоне направило в министерство иностранных дел Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой внешнеполитического ведомства Соединенного королевства Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба российской дипломатической миссии в Великобритании.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Никто не услышит

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту», — сказано в заявлении российского посольства в Лондоне.

Также в российском диппредставительстве отметили, что на данном этапе не могут дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с британским МИД.

При этом посольство выражает надежду на конструктивный ответ британской стороны и организацию встречи российского посла с британским внешнеполитическим министром в ближайшее время.

Напомним, Лондон совершенно безосновательно обвиняет Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери посредством химического оружия. Никаких реальных доказательств этим обвинениям до сих пор не представлено.

Тем не менее, на основании этих ложных обвинений британские власти развернули масштабную информационно-политическую атаку на Россию с целью дискредитировать Москву на международной арене.