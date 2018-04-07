Украина, 7 апреля, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Экипаж захваченного Украиной российского сейнера «Норд» был отпущен на свободу. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР Освобождение из тюрьмы

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — рассказала Шевелева.

Она также отметила, что морякам пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней.

Напомним, что накануне Мариупольский суд наложил на команду «Норда» административные штрафы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Капитан «Норда» был арестован Херсонским городским судом, но с правом внесения залога.

Несмотря на то, что залог за него уже внесли, он остается под стражей как минимум до 10 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» 25 марта. На борту корабля находилась команда из 10 человек — все они граждане России.

Сейнер был отконвоирован в порт Бердянска, после чего арестован украинским судом. На команду «Норда» были составлены административные протоколы. Капитана сейнера обвиняют по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дело это абсолютно политически мотивированное, так как украинские власти, по сути, пытаются наказать жителей Крыма за то, что они стали гражданами России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией и требует, чтобы въезд на полуостров осуществлялся по украинским правилам и с разрешения украинских властей. Никаких законов или международных соглашений команда «Норда» не нарушала.