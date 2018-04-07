Москва, 7 апреля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. На территории Российской Федерации остаются подтопленными 91 населенный пункт, 745 жилых домов, 3846 приусадебных участков, 71 низководный мост и 11 участков автомобильных дорог. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Евгений Дружинин. Разлив на реке Клязьма. 2007

«На территории России остаётся подтопленным 91 населённый пункт, 745 жилых домов, 3846 приусадебных участков, 71 низководный мост и 11 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет», — сообщает пресс-служба МЧС.

На данный момент из зон подтопления отселены 222 человека, 39 из них находятся в пунктах временного размещения.

В результате подтопления автомобильных дорог и мостов от сообщения оказались отрезанными 19 населенных пунктов. К ним были организованы 11 лодочных переправ.

Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введён в Оренбургской области.