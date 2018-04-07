Горно-Алтайск, 7 апреля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Кинотеатр «Планета кино», расположенный на третьем этаже ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске, не соответствует правилам противопожарной безопасности. Такой вывод сделала республиканская прокуратура по итогам проверки и направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности кинотеатра «до устранения ответчиками нарушений правил пожарной безопасности», сказано в официальном сообщении надзорного органа.

Pervymall.ru Кинотеатр «Планета кино», расположенный на третьем этаже ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске

О характере нарушений предметно не сообщается, но судя по видео, которое снял активист ОНФ Сергей Кухтуеков, нарекания могли вызвать небезопасные шторы и напольное покрытие кинозалов. Также о неких предписаниях об устранении нарушений ранее говорили сотрудники ГУ МЧС по Республике Алтай.

Между тем местные жители полагают, что кинозалы неплохо бы проверить и на предмет задымлённости.

«Во время сеансов во всю работают автоматы попкорна, и весь дым и аромат заполняют зал так, что дышать нечем. Неоднократно делала замечания, всё без толку. В кино больше не хожу именно по этой причине — задыхаюсь», — отметила Ольга Нохашкиева.

В настоящее время в Республике Алтай уже проверены торговые центры «Панорама», «Ткацкий», «Ткацкий 2», «Горный», «Западный», «Весна», «Турист», ТД «Твой дом», ООО «Акцент», Городской дом культуры, Автовокзал, АУ РА «Дирекция Центра Искусств», Национальный музей.

Напомним, масштабные проверки торговых центров по всей России начались после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара на четвёртом этаже погибли десятки человек, большинство из которых — дети, пришедшие посмотреть мультфильм в первый день весенних каникул.