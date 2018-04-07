Красноярск, 7 апреля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Центральном парке Красноярска сегодня, 7 апреля, состоялся очередной, третий по счёту митинг «За чистое небо».

Андрей Сковородников-Эрлих Митинг «За чистое небо» в Красноярске, 7 апреля 2018 года

Как сообщил ИА REGNUM лидер движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих, на митинг пришли порядка 3 тыс. человек. Однако по данным ряда местных СМИ и красноярских телеграм-каналов, к акции протеста присоединились около 1,5−2 тыс. человек.

С собой красноярцы принесли плакаты.

«Хочу дышать, а не задыхаться», — было написано на одном из них.

По словам Андрея Сковородникова-Эрлиха, в целом митинг прошёл «в позитивном ключе».

«Нам удалось собрать запланированное количество участников. Митинг прошёл в позитивном ключе. Было несколько попыток устроить провокации, но мы их предотвратили. Служба безопасности сработала отлично. На митинг пришли простые горожане. Пришёл и выступил глава краевого минэкологии Владимир Часовитин. Он рассказал, что и как делается министерством, рассказал, что делается конкретно по нашей резолюции. В том числе, по словам министра, учтено наше предложение о создании гражданского соглашения между правительством Красноярского края и крупными игроками, которым принадлежат расположенные в Красноярске заводы. Когда объявляется режим неблагоприятных метеоусловий, они должны не просто отчитываться о каком-то формальном снижении выбросов, а снижать их действительно, причём существенно. Чтобы мы могли в Красноярске обходиться без режима «чёрного неба», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Он отметил, что на митинге работали несколько десятков полицейских:

«Они занимались контролем входа, были пропускные пункты, как это и положено на массовых мероприятиях».

«В прошлый раз нас очень активно поддерживало телевидение, в этот раз этой поддержки не было. Но люди всё равно пришли, потому что они действительно интересуются этой темой. Резолюция этого митинга практически дублирует ту, что была принята после первого митинга «За чисто небо», состоявшегося в марте 2017 года. Добавлено ещё требование исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по улучшению экологической обстановки в Красноярске. Чтобы весь этот процесс шёл максимально прозрачно, под контролем горожан», — подчеркнул лидер движения «За чистое небо».

На вопрос, планируются ли ещё митинги, он ответил:

«Я был бы рад, если бы осенью или следующей весной мы уже собрались в честь чистого неба. Сейчас мы ждём 15 июня, когда будет представлен план по улучшению экологической ситуации в Красноярске. И тогда мы поймём, чего нам ждать и в какие сроки. Нам нужны не слова, а конкретные дела».

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, перечень мер по улучшению экологии Красноярска уже направлен в министерство природных ресурсов и экологии РФ. Окончательный вариант документа должен быть готов к 15 июня.

В начале марта 2018 года Красноярск посетил руководитель Минприроды РФ Сергей Донской. Тогда он заявил о том, что позитивные изменения в экологической ситуации Красноярска должны произойти в течение ближайших двух лет.

По словам и. о. заместителя председателя правительства края Юрия Лапшина, в проект плана вошли 70 мероприятий:

«И это очень внятный сигнал бизнесу о том, что неприкасаемых нет. Это значит, что если мероприятия по оздоровлению экологической обстановки от того или иного предприятия не окажутся эффективными, значит будет сокращение производственных мощностей, а если не будет сокращения — будет замещение, а если не будет замещения — будет вынос производства за пределы города».

Что касается первоочередных мер по улучшению экологической обстановки на ближайших два-три года, по данным краевых властей, это закрытие 30 малоэффективных котельных. Также это ужесточение правил поведения загрязнителей и реализации ими мероприятий в дни неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, до 2021 года власти обещают запустить масштабную программу модернизации общественного транспорта, которая будет идти поэтапно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители Красноярска иначе как катастрофической экологическую ситуацию в городе не называют. По их словам, во время действия режима «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) над городом опускается густой смог. В соцсетях красноярцы пишут, что такая ситуация сложилась из-за выбросов промышленных предприятий, ТЭЦ и транспорта.

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В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в Красноярске состоялось два митинга «За чистое небо» — в марте (около 2 тысяч человек) и в декабре (около 700 человек). Среди требований митингующих: более тщательный контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); перевод производства тепла в черте города на природный газ; установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет временно согласованных выбросов, сокращение квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее.

В феврале 2017 года в Красноярске побывал президент РФ Владимир Путин, в том числе он провёл совещание по экологическим проблемам. По итогам визита в Красноярск президент поручил председателю правительства России Дмитрию Медведеву до 15 июня 2018 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в Красноярске.

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В марте 2018 года Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам визита в столицу Красноярского края.

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