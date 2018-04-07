Барнаул, 7 апреля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Предпасхальный день в Барнауле порадовал свежестью. Только не снегом (как несколько дней назад) а дождём. Но несмотря на ненастье, улицы столицы Алтайского края довольно оживлённы: даже те, кто не слишком следит за церковными праздниками, Пасху, как правило, чтут и готовятся к ней заранее.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Храм

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Освящение пасхальных куличей

Кто-то стремится самостоятельно испечь куличи, покрасить яйца, кто-то спешит за едой в супермаркеты. Причём очереди в магазинах гораздо длиннее, чем очереди из желающих освятить еду во храме. На парковках возле крупных торговых центров не протолкнуться, словно и не было предупреждения прокуратуры о том, что они небезопасны.

Единственным напоминанием о трагедии «Зимняя вишня» стала наклейка «Кемерово. Скорбим» у ворот Покровского храма. Рядом со входом — мужчина неопрятного вида и с характерным запахом, просящим подаяние. Он громко сокрушается: мол, мало идут, мало подают.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Освящение куличей в Покровском соборе

«Это и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью», — поделилась одна из женщин, следящих за порядком в Покровском соборе Барнаула. Сейчас там идёт подготовка к пасхальной Всенощной службе.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий уже огласил пасхальное послание.

«Верою и деятельной любовью станем совершать добрые дела как подобает ученикам Господа нашего Иисуса Христа, Который Сам есть Великая и Всесовершеннейшая Любовь и Живая Тайна!», — сказал Сергий.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Убранство Покровского храма в Барнауле. Богородица

Добрых дел действительно не хватает. Наверное, об этом подумали многие из тех, кто на выходе из Покровского храма вынужден был протискиваться мимо загородившего проход дорогого внедорожника, и те, кто ехал по дороге, ведущей к храму, с которой вместе со снегом «растаял» асфальт.

Ничего, эти мирские проблемы — переживём. Завтра — Воскресение Господне, возрадуемся духовному.