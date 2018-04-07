Екатеринбург, 7 апреля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге одной из обсуждаемых на уходящей неделе (с 2 по 8 апреля) тем стал скандал вокруг злоупотреблений чиновников органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот в приёмные семьи. Скандал дошёл до Следственного комитета. Ведомство начало проверку, а затем было возбуждено уголовное дело.

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Скандал разразился в конце марта. Издание The Insider опубликовало историю семейной пары из Москвы, которая собралась взять к себе в семью ребёнка в Екатеринбурге. В одном из детских домов Орджоникидзевского района им якобы предложили вариант, но озвучили сумму, за которую готовы отдать ребёнка — 80 тыс. рублей.

Кроме того, журналисты обратили внимание на факты незаконного обналичивания денежных средств со счетов детей-сирот, продажи их недвижимого имущества и другие возможные злоупотребления.

3 апреля о своей реакции объявило управление СКР по Свердловской области. После сообщения СМИ о факте злоупотреблений ведомство начало доследственную проверку. Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга опросили сотрудников территориального органа опеки, а также «Специализированного дома ребёнка». Также были направлены запросы региональному уполномоченному по правам ребёнка Игорю Морокову и министрам здравоохранения и социальной политики. От них следствие надеется получить информацию о том, поступали ли ранее обращения по подобным фактам.

А 5 апреля управление СКР по региону заявило о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Впрочем, конкретных подозреваемых пока нет. Дело возбуждено для того, чтобы наиболее всесторонне и тщательно выяснить все обстоятельства. Сотрудники опеки и «Специализированного дома ребёнка» были допрошены в качестве свидетелей.

Кроме того, СКР ждёт информацию и от граждан. По номеру телефона (343) 297−71−60 все желающие могут сообщить об известных им фактах злоупотреблений в отношении детей.

Впрочем, позиция детского омбудсмена Игоря Морокова уже известна. Издание «Комсомольская правда» в Екатеринбурге приводит его слова о том, что ни одной жалобы о том, что сотрудники опеки требуют денег, к ним не поступало.

«На моей памяти нет ни одного случая. Но мы проверили всю почту и все обращения еще раз. И не нашли», — заявил изданию Игорь Мороков.

Отрицают такие факты и представители органов опеки. А общественники отмечают, что различные злоупотребления со стороны чиновников органов опеки и попечительства по стране не редкость. По словам активистов, эта проблема носит системный характер.

Были ли в реальности требования денег за детей в Екатеринбурге и другие злоупотребления или нет, разбирается следствие. Судя по активности СКР, внимание к этому делу повышенное. Этому способствует большой общественный резонанс. В связи с этим можно надеяться на то, что дело будет расследовано максимально объективно. А виновные (если, конечно, факты подтвердятся) не уйдут от заслуженного наказания.

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