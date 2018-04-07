Киев, 7 апреля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» может спровоцировать «полномасштабное наступление» российских войск на Украину. Такое заявление сделал накануне, 6 апреля, спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании круглого стола на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента».

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Запуск «Северного потока — 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — сказал спикер Рады.

Также он подробно сообщил о неких энергетических и военных угрозах со стороны Москвы и на полном серьезе утверждал, что Украина неоднократно переживала «энергетические атаки России».

В «Северном потоке — 2» Парубий также увидел «агрессивное намерение» России оказать давление на Европейский союз.

Он напомнил, что Верховная рада уже обратилась к странам Евросоюза с призывом всеми силами противостоять «Северному потоку — 2».

По какой такой причине Россия должна напасть на Украину в случае запуска «Северного потока — 2», Парубий не пояснил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» должен пройти по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. В реализации этого проекта крайне заинтересованы как Германия, которая будет получать дешевый трубопроводный газ, минуя транзитные страны, так и Россия, получающая стабильный рынок сбыта своего газа и решающая проблемы с транзитом.

Однако такому энергетическому сближению России и Германии противостоят очень многие, и прежде всего это США, которые хотят навязать Евросоюзу свой дорогой сжиженный газ. Вашингтон прямо заявил, что его цель — сорвать строительство «Северного потока — 2» всеми доступными средствами. Для этого он мобилизовал всех своих восточноевропейских сателлитов.

Что касается Украины, то её и мобилизовать особо не надо было, так как Украина, через которую сейчас идет значительный объем транзита российского газа в Евросоюз, с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2», а также газопровода «Турецкий поток», вообще лишится всех доходов от транзита голубого топлива.