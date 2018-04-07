Кишинёв, 7 апреля, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Молдавия находится на «пороховой бочке» из-за противостояния Запада и России, которое «началось еще несколько лет назад, но в последние месяцы, недели, вошло в очень острую фазу». Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «НТВ-Молдова».

miss_millions Бочка с порохом

Додон сказал, что это главная угроза, с которой сейчас сталкивается Молдавия. «Это очень опасно. Мы сейчас находимся, как на пороховой бочке. Малейшая искра дестабилизации, связанная с унионистами или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну», — предупредил Додон.

Запад, по словам Додона «ищет, где бы уколоть Россию, где бы спровоцировать, чтобы затянуть ее в какие-то региональные конфликты». И Молдавия «находится в первых строчках, где может быть такая дестабилизация». Молдавские власти, по его словам, всячески стараются понравиться «кому-то из-за бугра», поэтому высылают российских дипломатов и т. д. «А если перед ними поставили задачу, чтобы здесь вспыхнула какая-то война, чтобы сюда затащить и другие силы?» — задался вопросом Додон.

Он считает, что Молдавия не должна стать «частью геополитического плана дестабилизации ситуации вокруг России», а жители страны — «пушечным мясом». «Мы, простые граждане, не должны этого позволить. Мы не должны допустить, чтобы нас положили на сковородку, потому что это выгодно кому-то против кого-то», — подвел итог Игорь Додон.