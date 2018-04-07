Дамаск, 7 апреля, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия (САА) начала новую операцию против боевиков в Восточной Гуте, сообщает SANA.

Onedio.com Сирийская армия

Уточняется, что войска введены в окрестности города Дума (12 км от сирийской столицы). Поводом стал срыв перемирия со стороны боевиков.

Напомним, 6 апреля источник сирийского агентства сообщил, что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли гуманитарный коридор в Эль-Вафидине: пострадали мирные жители. По данным источника агентства, обстрел вели боевики, находящиеся Думе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Юрий Евтушенко, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, заявил, что за прошедшие сутки боевики упомянутой группировки выпустили по Дамаску и его окрестностям две мины.

«Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа», — сказал Евтушенко.

По его словам, боевики временно соблюдали затишье из-за «активизации переговорного процесса», но теперь снова возобновили обстрелы Дамаска и его пригородов. Он отметил, что обстрелу из стрелкового оружия подверглись и позиции САА.

Отметим, что операция по свобождению Восточной Гуты от террористов близится к завершению. Более 80% территории, ранее контролируемой боевиками, освобождено. Конкретно в Думе ситуация остается напряженной. Перемирие в Думе уже не раз было сорвано.