Лондон, 7 апреля, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Британские власти проявляют упорство в нежелании сотрудничать с Россией по так называемому делу Скрипаля, вероятно, желая скрыть невыгодные для них факты, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Комментируя отказ Лондона в визе Виктории Скрипаль — племяннице Сергея Скрипаля, который 4 марта был госпитализирован в городе Солсбери (Великобритания) после отравления химическим веществом, в российском ведомстве отметили: решение вызывает беспокойство и сожаление.

В посольстве обратили внимание на формулировку отказа (по версии ВВС): в визе было отказано, потому что «похоже, что российское государство пытается использовать Викторию в качестве пешки».

«Это, очевидно, означает, что решение было принято из чисто политических соображений. Ссылка министерства внутренних дел на нарушение иммиграционных правил не выдерживает никакой критики», — заявили в посольстве.

Российское ведомство подчеркивает, что обычно посольство в случае каких-то проблем с визой советует гражданам, какие формальности нужно соблюсти, чтобы получить ее. А здесь просто отказали в визе.

В итоге Сергей и Юлия Скрипаль, у которых нет доступа ни к консулам, ни к СМИ, не могут встретиться и с Викторией.

«Упорный отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать», — считают в российском посольстве.

Напомним, 6 апреля британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, готовой ехать в Солсбери для встречи со своими родственниками Сергеем и Юлией. Журналист ВВС Джеймс Ландейл, ссылаясь на правительственный источник, заявил:

«Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку. Если она подпала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктория со своей стороны сказала, что предвидела такой вариант развития событий. Видимо, британской стороне «есть что скрывать», считает она.