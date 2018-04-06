Санкт-Петербург, 7 апреля, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над СКА в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственную шайбу в матче забросил в третьем периоде нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч команды проведут Москве 8 апреля.

Плей-офф КХЛ. Финал — Западная конференция. 5-й матч.

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

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