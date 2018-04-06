Москва, 7 апреля, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Вся антироссийская политика Вашингтона последнего времени не идет ни в какое сравнение с предыдущей холодной войной: это уже ледяная война, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Комментируя новый санкционный список США, Пушков написал:

«Новые санкции США — это реализация «кремлевского списка». И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства».

«Такого и в разгар «холодной войны» не было, — отметил сенатор. — Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся».

Напомним, что 6 апреля американский минфин опубликовал новый санкционный список из 26 фамилий российских представителей. В него вошли такие бизнесмены как председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент фонда «Сколково» бизнесмен Виктор Вексельберг, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Однако в списке не только бизнесмены: под санкции подпали глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Всего в списке38 физических и юридических лиц. Стоит отметить, что включенные в него бизнесмены и высокопоставленные чиновники фигурировали в опубликованном ранее «кремлевском списке» Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в посольстве России в Вашингтоне заявили, что в черном списке — «капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию».

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