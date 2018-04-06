Ереван, 7 апреля, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность в связи с недавно принятыми законодательными изменениями, ограничивающими свободу СМИ в Армении.

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«Мы обеспокоены тенденцией к ограничению свободы СМИ в Армении и призываем парламент пересмотреть последние законодательные инициативы, которые ограничивают право на доступ к информации и препятствуют работе журналистов», — сказал, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Йохан Бихр.

«Власти также должны провести полное и беспристрастное расследование по делам о насилии по отношению к журналистам и положить конец безнаказанности в подобных случаях», — цитирует Бихра «Радио Азатутюн».

В заявлении организации подчеркивается: «В то время как впервые избранный парламентом Армен Саргсян собирается 9 апреля вступить в должность президента, организация «Репортеры без границ» подчеркивает, что основной задачей правительства Армении должно быть «прекращение регресса в сфере свободы СМИ».

Организацию «Репортеры без границ» обеспокоили принятые 23 марта Национальным собранием законодательные изменения, согласно которым члены правительства без разрешения премьер-министра больше не будут давать интервью журналистам, а журналисты не смогут присутствовать на заседаниях правительства, которые отныне будут проводиться в закрытом режиме. Правозащитная организация подчеркивает, что эти изменения не обсуждались с журналистским сообществом.

Организация также отмечает, что в тот же день неожиданно была поставлена на голосование и принята законодательная поправка, согласно которой журналисты отныне не смогут присутствовать на заседаниях Совета старейшин Еревана и будут следить за ними из пресс-центра.

6 апреля стало известно, что на церемонии инаугурации четвертого президента Армении Армена Саргсяна, которая состоится в понедельник, 9 апреля, в Спортивно-концертном комплексе (СКК) имени Карена Демирчяна, на специальной сессии Национального собрания журналисты, в том числе и аккредитованные в парламенте, присутствовать не будут следовательно не смогут освещать эту церемонию на месте.

Подобных ограничений для журналистов во время всех предыдущих церемоний инаугурации президентов, начиная еще с 1991 года, не было. Даже после кровавых событий 1 марта 2008 года журналисты присутствовали в здании Оперного театра, где проходила церемония инаугурации Сержа Саргсяна.

По словам руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна, это еще раз свидетельствует о том, что Армения движется по пути азербайджанизации.

«Работа журналистов постоянно ограничивается. И за последние месяцы это стало заметной тенденцией: сначала Совет старейшин, теперь Национальное собрание, проведение заседаний правительства в закрытом режиме. Когда мы говорим, что Серж Саргсян создает лживое азербайджаноподобное государство, мы именно это имеем в виду», — сказал Пашинян.