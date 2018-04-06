Москва, 6 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. МЧС России совместно с прокуратурой провело комплексные проверки пожарной безопасности более чем на 8,5 тысячи объектов с массовым пребывание людей и торговли, сообщает 6 апреля пресс-служба ведомства.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Как отмечается проверки проведены уже более чем на половине запланированных объектов, каковых всего насчитывается свыше 14,5 тысячи.

«По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тысячах объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячи объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении.

Среди наиболее типичных нарушений в МЧС называют отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов для пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.

Сообщается, что с руководителями объектов проведено более 7 тысяч совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности.

«Организовано также порядка 8 тысяч тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 тысяч инструктажей и бесед», — информирует ведомство.

Полностью завершить проверки объектов с массовым пребыванием людей МЧС планирует до конца апреля.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались по всей стране начались после трагедии в Кемерово, где 25 марта в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В ходе расследования обстоятельств произошедшего в сгоревшем ТЦ было выявлено множество нарушений пожарной безопасности.

В список для проверок включены торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, концертные залы и другие объекты с массовым пребыванием людей, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, а также помещения площадью от 50 квадратных метров.

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