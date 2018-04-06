МЧС фиксирует нарушения в каждом пятом торговом центре в России
Москва, 6 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. МЧС России совместно с прокуратурой провело комплексные проверки пожарной безопасности более чем на 8,5 тысячи объектов с массовым пребывание людей и торговли, сообщает 6 апреля пресс-служба ведомства.
Как отмечается проверки проведены уже более чем на половине запланированных объектов, каковых всего насчитывается свыше 14,5 тысячи.
«По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тысячах объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячи объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении.
Среди наиболее типичных нарушений в МЧС называют отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов для пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.
Сообщается, что с руководителями объектов проведено более 7 тысяч совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности.
«Организовано также порядка 8 тысяч тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 тысяч инструктажей и бесед», — информирует ведомство.
Полностью завершить проверки объектов с массовым пребыванием людей МЧС планирует до конца апреля.
Напомним, массовые проверки торговых центров начались по всей стране начались после трагедии в Кемерово, где 25 марта в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В ходе расследования обстоятельств произошедшего в сгоревшем ТЦ было выявлено множество нарушений пожарной безопасности.
В список для проверок включены торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, концертные залы и другие объекты с массовым пребыванием людей, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, а также помещения площадью от 50 квадратных метров.
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