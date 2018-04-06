Дамаск, 6 апреля, 2018, 23:40 — ИА Регнум. В Дамаске от взрыва заминированного автомобиля погиб один местный житель, еще шестеро получили ранения, сообщил 6 апреля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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По словам Юрия Евтушенко, автомашина была взорвана в столичном квартале Барза около мечети Аль-Ханса.

«После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов», — сказал начальник российского Центра по примирению.

«За прошедшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики», — добавил Юрий Евтушенко.

В Восточной Гуте офицеры российского Центра по примирению ведут переговоры с главарями группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выходе боевиков и их родственников из поселения Дума.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть боевиков под гарантии офицеров российского Центра по примирению покинула Восточную Гуту, выехав из этого пригорода Дамаска в сопровождении российской военной полиции в зону деэскалации Идлиб.