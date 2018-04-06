Москва, 6 апреля, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Рост ВВП России в первом квартале 2018 года, по предварительной оценке, составил 1,5−1,8%. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком информационно-аналитическом комментарии по экономике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Восстановление внутреннего спроса оказало основную поддержку росту ВВП в I квартале 2018 года, который, по оценкам, составил 1,5−1,8%», — говорится в документе.

Согласно ранее озвученному прогнозу регулятора, рост ВВП России в 2018—2020 годах должен составить 1,5−2% в год.

В 2017 году ВВП России, по оценке Росстата, вырос на 1,5%.

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