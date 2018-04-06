Лондон, 6 апреля, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поспешил возрадоваться решению властей США расширить антироссийские санкции. Свою радость Джонсон излил в своем аккаунте в сети миккроблогов Twitter сегодня, 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я приветствую принятие США очередных решительных мер против враждебной деятельности российского государства, которые предусматривают введение санкций против большего числа связанных с Кремлём российских организаций», — пишет Джонсон.

Глава британского внешнеполитического ведомства считает, что тем самым международное сообщество продемонстрировало, что не намерено более терпеть «непрекращающуюся враждебность России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Минфин США обнародовал очередной черный список, в который попали десятки граждан России и 14 компаний. В частности, под санкции попали бизнесмены и чиновники.