Москва, 6 апреля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Россия даст жесткий ответ на новые санкции США, сообщается 6 апреля в соответствующем заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

МИД РФ указывает, что угрозы замораживания имущественных и финансовых активов, отъема частной собственности и чужих денег являются не чем иным, как угрозой грабежа.

Москва настоятельно советует США избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком давления и санкций.

Кроме того, российские дипломаты подчеркивают, что администрация США постоянно применяет санкции и политическое давление для устранения экономических конкурентов на зарубежных рынках вопреки собственным призывам к рыночной экономике и свободной честной конкуренции.

«Наконец, об отношении к правам человека ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ», — отмечено в сообщении российского МИД.

«Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию, в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом», — указано на сайте МИД РФ.

«Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество», — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля США ввели новые санкции против 38 российских физических и юридических лиц, включая членов высшего руководства российского государства.