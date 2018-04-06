Москва, 6 апреля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Из-за уязвимости оборудования, которую используют хакеры во всем мире, не работали сайты, интернет-почта, однако избегать таких проблем довольно просто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил эксперт в сфере информационных технологий Юрий Тимофеев.

Хакер

Критические уязвимости позволили злоумышленникам вывести из строя большое количество хостинг-операторов.

«Произошедшее в очередной раз доказывает необходимость мониторинга уязвимостей «нулевого дня» и незамедлительного реагирования на них», — сказал Тимофеев.

Накануне, 5 апреля, компания Cisco, оборудование которой широко используется операторами связи и хостинг-провайдерами, опубликовало предупреждение о критической уязвимости, которая позволяет удаленно получить полный контроль над устройством без прохождения аутентификации или вывести из строя оборудование, указал эксперт.

«Администратор может достаточно быстро устранить проблему, запретив использование технологии SMI, однако не все администраторы это сделали. Из-за этой уязвимости около 20 часов перестали работать некоторые провайдеры», — отметил Тимофеев.

В России, а также по всему миру наблюдались массовые сбои в работе некоторых интернет-ресурсов, в том числе проблемы испытывал Twitter. О проблемах сообщили провайдеры, хостинг RuWeb, московский театр «Современник», абоненты Москвы операторов «Скайнет», МГТС и «Акадо».