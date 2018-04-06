Великий Новгород, 6 апреля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области Валерий Корольков, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат и злоупотреблении должностными полномочиями, отправлен под домашний арест. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского районного суда, меру пресечения суд избрал сегодня, 6 апреля, рассмотрев ходатайство органа предварительного расследования — следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Корольков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество при получении выплат») и ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

На мере пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовало региональное следственное управления. Обвиняемый и его защитники не возражали против избрания такой меры пресечения.

Решением суда Корольков останется под домашним арестом до 4 июня 2018 года.