Москва, 6 апреля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Художественным руководителем Московского театра «Табакова» стал народный артист России Владимир Машков. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает РИА Новости.

oiff.com.ua Владимир Машков

К обязанностям художественного руководителя Машков приступит после 23 апреля. Он уже пообещал продолжить дело Станиславского и руководить театром согласно традициям, которые заложил покойный Олег Табаков.

Также Машков заявил, что он продолжит свою актерскую карьеру и будет сниматься в кино.

«Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино», — заявил Машков.

При этом он отметил, что от каких-то «долгоиграющих вещей» ему все же придется отказаться. По всей видимости он имел в виду сериалы.

Также актер признался, что новый пост для него — это большая ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.

«Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать», — пояснил Машков.

Напомним, Московский театр под руководством Табакова, известный как «Табакерка», был основан в 1987 году. Директором театра является Александр Стульнев.

При этом Табаков был художественным руководителем как «Табакерки», так и МХТ имени Чехова.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него фактически родной театр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта Олег Табаков скончался на 83-м году жизни.