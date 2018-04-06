Вашингтон, 6 апреля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Вашингтон намерен продолжать подготовку к встрече лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявила на брифинге 6 апреля официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

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«Мы продолжим подготовку», — сказала пресс-секретарь, напомнив, что президент США ранее говорил о желании выстраивать хорошие взаимоотношения с Россией.

В то же время Сандерс отметила, что Трамп «продолжит вести себя жёстко в отношении России», и состояние двусторонних отношений «будет зависеть от действий российской стороны».

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп во время телефонного звонка Владимиру Путину 20 марта предложил ему провести встречу в Вашингтоне.

Данная беседа состоялась ещё до нового витка обострения отношений Москвы и Вашингтона в связи с «делом Скрипаля», взаимной высылки дипломатов и закрытия консульств.

Как сообщал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, с тех пор стороны не возвращались к обсуждению возможной встречи. Эту информацию подтвердили также в Белом доме.

6 апреля министерство финансов США объявило о расширении санкций против России и включении в чёрный список ещё 38 российских физических и юридических лиц.

Под новые санкции попали бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлёвском списке» Вашингтона.