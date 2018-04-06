Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Прекращено второе уголовное дело об обрушении пассажирского трапа в петербургском аэропорту «Пулково», в результате которого погибла полуторагодовалая девочка. Ни исполнитель работ, приведших к трагедии, ни его непосредственный начальник, организовавший преступный «ремонт» трапа, наказания не понесут. Причина прекращения обоих дел в суде — примирение сторон.

Szsut.sledcom.ru Аварийный трап в «Пулково», с которого упали люди

Напомним, по первому уголовному делу о смертельном трапе в «Пулково» был привлечен к ответственности начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «ВВСС» (управляющая компания аэропорта). Александр К. обвинялся в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Однако в ходе судебного процесса мать погибшей девочки сообщила, что моральный вред ей полностью компенсирован, кроме того, обвиняемый лично принес извинения. В итоге уголовное дело было прекращено «в связи с примирением сторон».

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По второму уголовному делу фигурантом стал и.о. руководителя службы спецтранспорта ООО «ВВСС». По версии следствия, именно он в июле 2017 года вместо закупки новой посадочной площадки неисправного трапа направил изношенную и не подлежащую ремонту деталь на участок механических работ. Там на нее поставили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции производителя, после чего посадочную площадку установили на трап и выпустили его в эксплуатацию.

По части 2 статьи 266 УК РФ менеджеру управляющей компании аэропорта «Пулково» грозило до пяти лет лишения свободы. Но никакого наказания не будет вообще.

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Алексея Ш., который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ, в связи с примирением сторон», — сообщила вечером 6 апреля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как отмечают СМИ, по примеру коллеги, подсудимый возместил причиненный моральный ущерб и принес извинения родственникам погибшего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года при выходе пассажиров с борта самолета произошло повреждение опорной оси, выдвижная площадка трапа обрушилась, и с трехметровой высоты на асфальт упала женщина с полуторагодовалой внучкой. Бабушка получила травмы, а ребенок скончался в больнице через две недели от тяжелых повреждений, полученных при падении.