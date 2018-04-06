Париж, 6 апреля, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обратился к французским депутатам с призывом присоединиться к его борьбе со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает 6 апреля пресс-служба украинского президента.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Пламенный клич Порошенко прозвучал на встрече с группой французских парламентариев группы дружбы «Франция — Украина» в Национальном собрании Франции.

«Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта «Северный поток — 2», — указано в сообщении пресс-службы.

Реакция французских парламентариев на выступление Порошенко пока остается неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволит отказаться от транзита российского газа через территорию Украины.

Это необходимо для исключения воздействия непредсказуемых украинских властей на поставки российского газа в Европу.

В этом случае официальный Киев лишится одного из последних источников валютных доходов, которые получал за транзит российского газа через газотранспортную систему Украины.