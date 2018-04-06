Челябинск, 6 апреля, 2018, 22:06 — ИА Регнум. В Челябинской области скандал. В озеро Сазаново, возле Кыштыма, произошёл выброс большого количества хлора. Это вещество может попасть в озеро Иртяш, которое является источником питьевой воды для города Озёрска, заявляют экологические активисты.

Neshta Озеро Сазоново

Тревогу забили местные СМИ. Как сообщало издание «Первый областной», по предварительным данным, ядовитое вещество было обнаружено на очистных сооружениях Кыштыма. Что касается озера Сазаново, то оно уже чрезмерно загрязнено. Местные жители не используют его не только для питьевых нужд, но даже для купания.

Реакция власти последовала, можно сказать, незамедлительно. В администрации Кыштымского городского округа прошло заседание городской комиссии по ЧС. В ходе него представители «Кыштымводоканала» заявили, что ООО «УралСтройЛаб» провело лабораторные испытания и выявило в канализационных стоках превышение нормативных показателей полихлорированных дифенилов. При этом предприятий, которые могли бы использовать их в своём производстве, на территории города нет. В то же время было отмечено, что ЧП не повлияло на систему питьевого водоснабжения.

В Озёрске тоже срочно собрали заседание комиссии по ЧС. На нём представители «Кыштымводоканала» признали, что на очистных сооружениях Кыштыма было выявлено значительное превышение допустимых концентраций полихлорированных дифенилов. Теперь необходимо срочно локализовать опасный очаг и ликвидировать угрозу.

В озёрах Иртяш и Большая Нанога также были взяты пробы воды. Там содержание хлора не превышено. Дополнительные пробы из этих водоёмов будут отправлены в специальную лабораторию, где предстоит провести анализы на наличие полихлорированных дифенилов.

Проблема вышла на областной уровень. Глава Озёрска Евгений Щербаков просит правительство региона создать рабочую группу по проведению дополнительных исследований и, при необходимости, по принятию соответствующих мер.

Ситуация уже находится на контроле министерства экологии и областного Роспотребнадзора. Также в правительстве региона прошло заседание межведомственной рабочей группы. По предварительным данным, превышение вредных веществ было выявлено до очистных сооружений в Кыштыме. Но после очистных сооружений превышения концентрации не выявлено.

«Угрозы безопасности населению нет», — заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Ему вторит и заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов.

«В рамках производственного контроля было установлено, что превышения содержания вредных веществ не зафиксировано», — утверждает чиновник.

Сейчас одна из задач состоит в том, чтобы найти источник загрязнения озера Сазаново. По одной из версий, хлор мог попасть с территории расположенной поблизости колонии. Свою проверку начала и областная прокуратура.