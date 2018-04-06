Москва, 6 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Мошенники оформили на имя создателя мессенджера Telegram Павла Дурова подставную компанию в Великобритании. Об этом 6 апреля сообщается в Telegram-канале «Код Дурова».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Ранее в государственном реестре юридических лиц и компаний Великобритании появилась запись о юридическом лице Тelegram Open Network Limited, зарегистрированном на Павла Дурова. При этом сам он был указан в реестре в качестве подданного Соединённого Королевства, проживающего в Лондоне.

Как сообщается, Павел Дуров заявил, что указанные данные не соответствуют действительности.

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — сказал он.

Наименование компании в реестре отсылает к названию блокчейн-платформы — Тelegram Open Network (TON), которая была зарегистрирована на Павла Дурова ещё в 2017 году. Отмечается, что в названии оригинальной компании слово «Limited» отсутствует.

«Можно предположить, что таким образом злоумышленники предлагали клиентам приобрести токены TON, ссылаясь на официальный сайт компаний Великобритании», — говорится в сообщении.