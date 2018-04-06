Уфа, 6 апреля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В Башкирии преодоление тенденций к развитию так называемого регионального протекционизма может вызвать скрытое сопротивление. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, нужно учитывать интересы всех сторон и при этом помнить о существовании единого экономического пространства на территории всей страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Витрина

Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин на заседании по вопросам развития конкуренции охарактеризовал тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма как одну из важных проблем в России. По его словам, мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок. Сейчас такой региональный протекционизм наблюдается даже у тех регионов, которые находятся в передовиках и показывают хорошие результаты развития, что «абсолютно недопустимо».

В Башкирии попытки развития регионального протекционизма осуществляются на протяжении нескольких лет. Некоторые из них выглядят несколько наивно, как, например, предложение на законодательном уровне ограничить время работы магазинов, не зарегистрированных в качестве юридического лица по основному виду деятельности на территории Башкирии, до 19:00 часов.

Были и более позитивные усилия, в том числе и продвижение проекта «Продукты Башкортостана». Однако единственный магазин под этим брендом закрылся к 2018 году после трёх лет работы. Планировалось, что более 30 торговых точек под брендом «Продукт Башкортостана» будут снабжать горожан экологически чистой продукцией местных фермеров, но посыл «Выбирай своё — покупай родное» не произвел на покупателей должного впечатления. Ныне ставка делается на продвижение продукции в уже имеющихся предприятиях розничной торговли, проведение торгово-закупочных конференций. Ощутимых успехов не наблюдается.

Местные сети также проигрывают федеральным, наиболее это заметно в небольших городках и крупных сельских поселениях: по наблюдениям предпринимателей, там на три магазина федеральных сетей приходится всего один-два местной сети.

В конце 2017 и начале 2018 в Башкирии закрылось несколько предприятий местных ритейлеров: в Стерлитамаке не работают магазины «Семёрочка», «Тэмле», «Заря» и универсамы сети «Матрица», ряд магазинов этой сети закрыт и в Уфе. Небольшие магазины закрываются еще чаще.

В конце февраля 2018 года глава Башкирии Рустэм Хамитов в очередной раз выступил против экспансии крупных розничных сетей в регионы.

«Монополизм в ритейле зашкаливает. Нужны ограничения на федеральном уровне. Эти гиганты все унифицируют, душат местную торговлю, попасть на полку маленькому производителю практически невозможно», — выразил своё недовольство Хамитов.

Глава региона привел опыт зарубежных стран, где «эти маленькие магазинчики с местными товарами на прилавках поддерживают». Возмущение деятельностью крупных ритейлеров Хамитов высказывал и в 2014 году, и в 2017-ом, называя их «пылесосами», которые платят в регионах, где работают, налоги в размере меньше 1% от выручки.

Политолог Сергей Лаврентьев считает, что «нужно сначала дождаться соответствующих указов и распоряжений, и лишь потом делать выводы», а также предположил, что если меры против регионального протекционизма окажутся действенными, можно с большой долей уверенности говорить о «возможности скрытого сопротивления этим мерам».

«Понять можно обе стороны. Регионы, где на полях почти ничего не растёт, где слабо развита промышленность, должны как-то поддерживать своих производителей, но думать об интересах всей страны также необходимо», — подчеркнул политолог.

Экономист Ринат Гатауллин отметил, что главная проблема не в варягах, а в коррупции.

«Коррупцией поражено не только чиновничество, но и торговля. Пробиться на прилавок фермеру мешают не только федеральные сети, но и местные заправилы. Чиновники имеют собственный торговый бизнес, крупные бизнесмены обхаживают чиновников, фермеру сквозь этот замкнутый круг пробиться очень сложно. Никакие особые законы не нужны, нужно лишь полностью выполнять существующие законы и помнить, что в стране должно быть единое экономическое пространство», — убежден эксперт.

Фермеры, в свою очередь, жалуются на покупателей.

«В сетевом магазине курица по 80 рублей за килограмм, а у меня — за 150, но у меня она наваристая, вкусная, без антибиотиков. И сметана у меня лучше, и масло. Но мало кто это ценит, большинство идёт травиться в супермаркет», — сетует индивидуальная предпринимательница из Иглинского района, торгующая своими продуктами прямо под открытым небом недалеко от автобусной останови.

Покупатели супермаркетов понимают, что качество покупаемых ими товаров оставляет желать лучшего, но ссылаются на нехватку денег: «Нам не важно, откуда товар, лишь бы соотношение цены и качества устраивало».

«Всё это пустяки по сравнению с госзакупками. Вот там протекционизм, так протекционизм!», — добавляет в заключении экономист Гатауллин