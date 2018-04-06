Украина, 6 апреля, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Административные штрафы наложены украинским судом на членов экипажа захваченного российского рыболовного сейнера «Норд», сообщает 6 апреля РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя судовладельца — керченского рыбколхоза «Имени 1 Мая» Анны Шевелевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По ее словам, российские паспорта рыбакам так и не вернули. Кроме того, членов экипажа обязали прийти на допрос в СБУ, которое рассматривает дело капитана сейнера Владимира Горбенко.

«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — сказала Анна Шевелева.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море сейнер «Норд» под флагом России. На его борту находились 10 членов экипажа с паспортами граждан России, которые у рыбаков отобрали, заявляя им, что они являются украинскими гражданами.

Сейнер был отконвоирован в Бердянск. Капитана сейнера подозревают в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По последним данным, Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с правом внесения залога.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».