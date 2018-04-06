Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, какая инфекция стала причиной массового заболевания детей в детском саду №111 Невского района Санкт-Петербурга. При этом количество заболеваний достигло 38 случаев. Отправлены в детские больницы 16 заболевших детей.

Universitetssykehuset Nord-Norge Игровая комната

Напомним, из детского сада на Искровском проспекте 4 апреля госпитализировали 10 дошкольников. Органы СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело. Свою проверку ведет и прокуратура.

Как сообщили 6 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, среди 38 заболевших — 35 детей и трое взрослых.

«Согласно результатам лабораторного обследования у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла», — заявили в санитарном ведомстве.

Шигеллы (лат. Shigella) — род анаэробных бактерий, являющихся возбудителями дизентерии.

«Решением Федерального суда Невского района Санкт-Петербурга деятельность ГБДОУ детский сад №111 приостановлена на 30 суток. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается», — проинформировали в петербургском управлении Роспотребнадзора

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Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что заболели дети 4−7 лет. Первые случаи были зарегистрированы еще 2 апреля. Заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов.