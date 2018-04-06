Москва, 6 апреля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Ливень, мокрый снег и сильный ветер прогнозируют метеорологи в Москве на 7 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дождь со снегом

По данным специалистов центра, такие погодные явления будут наблюдаться в российской столице с ночи 6 апреля до 15:00 следующего дня.

Ветер, дождь и снег будут сопровождаться ночным понижением температуры до 1−3 градусов Цельсия.

Синоптики утверждают, что 8 апреля в воскресенье в Москву вернется ясная солнечная погода и потепление до 13 градусов Цельсия.

В Москве и Подмосковье на 7 апреля из-за усиления ветра объявлен «желтый» уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд советовал жителям Ценртральной России не спешить с переходом на летнюю резину, так как в апреле сохраняется вероятность выпадения снега.