Пекин, 6 апреля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Банк спермы в Китае озвучил требования к донорам, и значительная часть из них не относится к возрасту или состоянию здоровья, 6 апреля передает агентство Reuters.

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Согласно заявлению Третьей больницы Пекинского университета в Wechat, банк спермы медицинского учреждения ищет доноров:

— «с правильным политическим мышлением»,

— «любовью к социализму и родине»,

— «лояльных Партии».

В пятницу 6 апреля сообщение было отредактировано — в частности, из него исчезло упоминание Партии (очевидно, имелась в виду Коммунистическая партия Китая, КПК — прим. ИА REGNUM ).

Однако ряд политических требований к донорам спермы остался — в списке присутствуют «традиционные взгляды» и «отсутствие политических проблем».

За донорство политически грамотным и лояльным китайским мужчинам возрастом от 20 до 45 лет банк спермы обещает до 5500 юаней ($870) наличными.

Напомним, в 2015 году высшее руководство Китая отменило многолетнюю политику «одна семья — один ребенок», которая действовала в стране из-за перенаселения и бедности значительного числа граждан.

Однако и после отмены ограничений рождаемость в Китае остается одной из самых низких в мире. Страна сложно справляется с демографическими проблемами, вызванными политикой «одна семья — один ребенок», — старением населения, диспропорцией между мужчинами и женщинами.

В этом ракурсе донорство спермы для Китая — действительно «политическая задача».

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