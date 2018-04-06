Москва, 6 апреля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Глава «Газпрома» Алексей Миллер давно ожидал включения его в санкционный список США. Об этом он заявил 6 апреля в эфире телеканала НТВ.

Kremlin.ru Алексей Миллер

Миллер признался, что, не попав в первый санкционный список, испытывал «некоторые сомнения: может, что-то не так?».

«Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — отметил глава «Газпрома».

Как передавало ИА REGNUM, министерство финансов США 6 апреля объявило о расширении санкций в отношении России и включении в чёрный список ещё 38 российских физических и юридических лиц.

Под новые санкции попали бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлевском списке» Вашингтона.

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