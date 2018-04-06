Оренбург, 6 апреля, 2018, 21:14 — ИА Регнум. В одном из кафе Оренбурга правоохранительные органы задержали более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет и изъяли около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

Оружие

Информация о том, что в кафе находятся вооруженные люди, поступила сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское». Операция по задержанию злоумышленников прошла при поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии.

Против двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Еще два человека привлечены к административной ответственности за незаконное приобретение и ношение травматического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Оренбурге на улице Тепловозной житель города устроил разборки со стрельбой из травматического пистолета. Жертвой злоумышленника стал 21-летний молодой человек, который получил травмы грудной клетки и головы.