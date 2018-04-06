Саранск, 6 апреля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Не менее 80 сельских хозяйств Мордовии могут получить ущерб в результате гибели озимых из-за ледяных дождей и образования на поверхности почвы ледяной корки. Об этом заявил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, сообщает пресс-служба организации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«По данным НСА, на сегодняшний день аграрии Мордовии застраховали озимую пшеницу и озимую рожь на общей площади порядка 32 тыс. га, из которых 18 тыс. га застрахованы на условиях господдержки, и по предварительным оценкам НСА, ущерб может затронуть не менее 80 хозяйств региона», — отметил Биждов.

По словам главы НСА, Мордовия — это первый российский регион, который объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с гибелью сельхозкультур. Биждов уверен, что убытки, связанные с ЧС, будут объявлены и в других регионах России.

В перечень субъектов с повышенным риском для озимых вошли Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Саратовская, Ульяновская области и Алтайский край, полагают в НСА с учетом данных центра «Антистихия».

"Всего в стране на условиях господдержки застраховано 485 тыс. га выходящих из зимы сельхозкультур, из которых 281 тыс. га расположены в регионах с повышенным уровнем риска. Основная часть защищенных страхованием посевов — а это 460 тыс. га, приходится на озимую пшеницу. Также застрахованы озимые ячмень, рапс, рожь; многолетние травы, овощные культуры, фруктовые сады и виноградники», — констатировал Биждов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС на территории Мордовии начал действовать 23 марта 2018 года согласно указу главы республики Владимира Волкова в связи с угрозой гибели сельскохозяйственных культур. На полях в районах республики наблюдалось образование ледяной корки.