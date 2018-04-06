Кабул, 6 апреля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Афганистан и Пакистан приняли решение укреплять региональную безопасность и предотвращать нарушения границ, 6 апреля передает агентство Reuters.

Archive.defense.gov На афганско-пакистанской границе

Согласно заявлению Пакистана, в ходе визита в Кабул премьер-министра Шахида Хакана Аббаси к президенту Афганистана Ашрафу Гани между ними прошли «сердечные и дружеские» переговоры.

Заявление было сделано на следующий день после авианалета ВВС Пакистана на границе с Афганистаном, после которого Афганистан обвинил соседнюю страну в нанесении «огромного финансового ущерба».

В результате авианалета в провинции Кунар не было человеческих жертв, однако Афганистан предупредил, что подобные инциденты «наносят огромный ущерб отношениям».

Пакистанские военные, в свою очередь, заявили, что атака была направлена против радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое является серьезной проблемой и для Пакистана, и для Афганистана.