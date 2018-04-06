Минск, 6 апреля, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Армейская тематика с 2017 года привлекала белорусского обывателя преимущественно проблемой преодоления «дедовщины», с которой, как выяснилось, с советских времён не покончили. Убийства солдат затмевали в информационных лентах сообщения взращиваемых властями аналитиков о «российской угрозе», о совместных с армией России военных учениях, об оснащении Вооруженных сил Белоруссии новыми образцами техники.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ

Военная тематика не покидала ленты информагентств и в 2018 году, периодически демонстрируя попытки заинтриговать массового читателя. Руководство республики старалось представить сложившуюся ситуацию таким образом, чтобы у населения не возникало сомнений в способности не самых больших в регионе Вооружённых сил дать отпор потенциальному агрессору, нанести ему «неприемлемый ущерб» и защитить западные рубежи так и недостроенного Союзного государства Белоруссии и России. При этом традиционно замалчивалось, что «западными рубежами», к коим относится и Калининградская область, рубежи не ограничиваются и Россия обеспечивает защиту северных и других рубежей Союзного государства современным высокоточным и ядерным оружием, которое официальный Минск позволить себе не может.

Ежегодный бюллетень Международного института стратегических исследований «The Military Balance 2018» содержит данные о численности армии Белоруссии: 45,35 тыс. кадровых военнослужащих и армейский резерв 289,5 тыс. чел., к которым могут быть приданы 110 тыс. чел. военизированных формирований (87 тыс. милиционеров, 12 тыс. пограничников и 11 тыс. проходящих службу во Внутренних войсках МВД). Институт констатировал: 2017 году расходы Белоруссии на оборону составили $528 млн, что составило 1% от ВВП. Для сравнения: США на эти цели потратили $602,8 млрд, КНР $150,5 млрд, Саудовская Аравия — $76,7 млрд, Россия — $61,2 млрд (что больше, чем годовой ВВП Белоруссии).

Александр Лукашенко пытался доказать: может не только производить самостоятельно самое современное оружие, но и экспортировать. Выступая 22 февраля, он рассказал о создании в республике производства высокоточного ракетного оружия:

«Не помогли нам и друзья, когда я поставил вопрос об оснащении нашей армии высокоточным оружием. На помощь пришли друзья китайские. Я от имени белорусского народа кланяюсь в пояс и президенту Китая — моему другу, и всем тем военным, которые помогли нам в течение полутора лет создать на территории Белоруссии производство высокоточного оружия. И первым образцом этого оружия, которое поступило на вооружение нашей армии, стала отечественная реактивная система залпового огня «Полонез».

Тема получила продолжение 6 апреля, когда министр обороны КНР Вэй Фэнхэ по пути из Москвы в Пекин посетил Белоруссию и провёл переговоры с белорусским коллегой Андреем Равковым, осмотрел военные объекты, а также встретился с Александром Лукашенко. Руководитель Белоруссии поблагодарил Китай за «неоценимую экономическую, финансовую поддержку», за «военно-техническое сотрудничество» помощь в период применения странами Запада санкций к официальному Минску.

«В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Белоруссии. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Белоруссии самый современный центр управления полетами. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии. На основании этого, я думаю, мы создали более современные образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии, — сказал Лукашенко. — Мы в долгу не останемся».

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По итогам визита китайской военной делегации белорусские правительственные издания проинформировали, что между Белоруссией и Китаем заключено пять международных договоров о сотрудничестве в военно-технической сфере, а военная помощь Китая своему восточноевропейскому партнёру исчисляется миллионами долларов. Однако как Лукашенко собирается вернуть заявленный им долг и каковы размеры этого долга — белорусы не узнали. Перспективы экспорта белорусских вооружений в Поднебесную эксперты оценили скептически. Во всяком случае, «Полонезами» китайцев было удивить невозможно, не говоря уж о «Кайманах» и других разработках, преподносившихся белорусской публике как прорывные и инновационные.

Представленный на параде в 2015 году «Полонез» выдавался за белорусскую разработку, в коей многие нашли много общего с китайским ракетным комплексом GATTS. По словам Лукашенко, Белоруссия с помощью КНР создала собственное ракетное производство, а по мнению более осторожных наблюдателей, производство это не более «собственное», чем сборка «белорусских» автомобилей китайских фирм в Минской области. Обывателя же на параде гораздо больше заинтересовал китайский лимузин «Красное Знамя», на который пересел министр обороны со столь горячо любимой народом (особенно ветеранами) и ставшей символом парада советской «Чайки».

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Продемонстрированные в 2017 году ракеты «Полонеза» были очень похожи на китайские М20 (DF-12), что дало повод наблюдателям согласиться с некоторыми аргументами решения Лукашенко не продавать МЗКТ потенциальному российскому партнёру и поторговаться с РФ в вопросе условий приобретения российских ОТРК «Искандер», учитывая, что модернизированные ракеты на белорусском комплексе могут достигать дальности 300 км, а в перспективе — 500 км. Также была выказана обеспокоенность планами российских оборонщиков, перед которыми с учётом украинского опыта ставились задачи максимально локализовать производство и заместить импортную продукцию.

В Минске посчитали неудачными попытки создания дублирующих производств на Брянском и Камском автомобильных заводах, учитывая, что Владимир Путин в свете событий последних лет уделял больше внимание РВСН, а техника для этого рода войск базируется на изготавливаемых в Белоруссии шасси. Из-за отказа Лукашенко продавать МЗКТ российскому инвестору Минском возлагались большие надежды на покупку продукции этого и других белорусских предприятий при производстве новейших российских вооружений. В частности, Белоруссией связывался сбыт спецтехники и компонентов с серийным производством в РФ ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Кроме того, Минск рассматривался как посредник при приобретении российским ВПК микросхем и другой продукции, попавшей под эмбарго Запада.

Относительно небольшая Белоруссия при разделе советского имущества стала обладательницей огромных складов Советской армии. Именно этим и объясняется её статус одного из крупнейших продавцов оружия в мире. Со временем белорусские партнёры стали предлагать не только советские, модернизированные советские и чужие, но и собственно белорусские разработки, коих не так много.

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Экспорт вооружений из Белоруссии привлёк внимание военных экспертов не только России, воюющей в Сирии, но и США. Вашингтон поставля л оружие сирийским боевикам- «джихадистам» , и имело оно белорусское происхождение. Согласно просочившимся в прессу документам и свидетельствам , собранным американским изданием Buzzfeed, п оставк и в Сирию шли через Болгарию и другие страны . Оружие применялось против сирийских правительственных войск , поддержку которым оказывала армия России и ЧВК («Вагнер» и др.). Впрочем, американцы и саудиты покупали советское оружие и его модификации не только в Белоруссии, а белорусские компании не нарушали оружейного эмбарго.

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По иронии судьбы, накануне визита члена Центрального военного совета, члена Госсовета, министра обороны КНР в Минске побывал другой министр — из Сирии. Принимая 5 апреля в своей резиденции «Дворец независимости» министра по делам дворца президента Сирии Мансура Аззама, Александр Лукашенко отметил, что «из первых рук узнаем, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, как себя чувствует президент Сирии и какова ситуация в Сирии». Башару Асаду были предложены белорусские товары и услуги, в частности — техника и учёба в белорусских вузах. Тоже самое руководство Белоруссии предлагает практически всем, называя себя «донором безопасности».