Москва, 6 апреля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Два новейших российских истребителя Су-57 впервые пролетят над Красной площадью 9 мая в ходе парада Победы, сообщает 6 апреля ТАСС, со ссылкой на неназванный источник в Минобороны России.

Минобороны России Новейший истребитель Су-57

По утверждению агентства, два новейших многофункциональных истребителя будут задействованы в параде Победы наравне с еще 73 самолетами и вертолетами.

«В текущем году в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно — транспортной и армейской авиации <…> В параде будут задействованы два самолета Су-57», — цитирует агентство слова источника в российском военном ведомстве.

Минобороны России Кабина пилота истребителя Су-57

Кроме истребителей пятого поколения Су-57, ранее носившего обозначение ПАК ФА, над Красной площадью пролетят истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-34, Су-24М, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

Вместе с ними в воздушной части парада примут участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

«Полеты экипажей армейской авиации будут проходить на высоте 150 метров и на скорости 200 км/ч. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость — до 600 км/ч», — уточнили в Министерстве обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) в августе 2017 года получил обозначение Су-57. Поставки этого новейшего истребителя пятого поколения в войска должны начаться в 2019 году.

На сегодняшний день в ВКС России проводятся испытания истребителей из опытной партии.