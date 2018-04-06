Киев, 6 апреля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Эксперты и политики активно обсуждают перспективы развития ситуации в Донбассе после завершения Украиной «антитеррористической операции» и начала операции объединенных сил (ООС) под руководством командования вооруженных сил Украины. Большинство экспертов уверены, что смена формата операции не приведет к активизации боевых действий со стороны ВСУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

В свою очередь политический эксперт Игорь Петренко пояснил, что ввод ООС означает лишь «смену вывески».

«Меняется формат и правовое обоснование того, что происходит, потому что в антитеррористической операции не могут принимать участие военные до введения военного положения и решения парламента. Всё, что было до вступления в силу закона, было правовым ляпом. Поскольку использование боевых частей ВСУ было нелегитимным. После принятия соответствующего закона они могут использоваться даже без ввода военного положения», — сказал Петренко 6 апреля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов считает, что завершение «АТО» улучшит систему управления военной операции в Донбассе.

«Если раньше АТО руководила СБУ, то сейчас я и сам до конца не понимаю, что будет происходить. В законе Украины написано «специальные действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны». Что это такое — по-моему, еще нигде не написали. Военный штаб определяет для себя эту операцию как операция объединенных сил. Руководство переходит в этот объединенный штаб. С точки зрения системы управления — это правильное решение. Эту операцию изначально надо было поручать военным. Правда, при этом нужно было вводить военное положение, чтобы вооруженные силы применялись законно», — отметил Жданов, пишет «Обозреватель».

По его словам, «российская военная угроза никуда не делась».

«На границе Украины и России сосредоточена большая группировка войск, а с 15-го года идет постепенное формирование двух полевых армий — 8-й и 20-й. Эти войска там были, есть и будут. Их количество будет постепенно расти. Россия будет постоянно усиливать свои западные границы, понимая, что наш курс на сближение с НАТО для нее представляет военную угрозу… Но на сегодняшний день, к счастью, ситуация развивается таким образом, что вряд ли Россия решится на конфронтацию и усиление боевых действий», — добавил Жданов.

При этом министр обороны Степан Полторак заверил, что Украина не будет освобождать Донбасс по чеченскому сценарию.

«Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина — страна цивилизованная, и цивилизованным образом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий», — заверил Полторак, пишет издание «Урядовий кур'єр».

При этом он допустил освобождение Донецка и Луганска военным способом.

«Четко понимаю, что для достижения цели нужно время. Но у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы. Причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, на что наше войско имеет право и никогда его не теряло», — сказал Полторак.

В то же время известный украинский певец Святослав Вакарчук призвал Киев вернуть Донбасс по примеру Германии.

«Вы помните из истории, что случилось с Германией после Второй мировой войны. Германия была разделена, восток Германии был оккупирован Советской армией, на этой территории появился сателлит Советского Союза — Германская Демократическая Республика, а западная Германия, которая в то время была оккупирована США, Англией и Францией, начала свою жизнь как рыночная либеральная демократия… Прошло 50 лет, и в 1989 году Берлинская стена упала. Я считаю, что это единственная стратегия, которая полностью верна. Могут быть варианты, которые дополняют эту стратегию, но без этого мы никогда не вернем ни Крым, ни Донбасс, поэтому сегодня наша задача сделать так, чтобы и территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, росла сила украинской армии, чтобы Украина стала служить примером успеха. Это позволит вернуть наши территории гораздо быстрее, легче и самое главное — это реалистичный сценарий, в который я верю», — рассказал музыкант во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «Главком».

Также экс-первый заместитель госсекретаря США, член научного совета минобороны США Уильям Шнайдер считает, что у Киева есть «все возможности мирного урегулирования конфликта, сдерживания военной агрессии и внешней оккупации Украины».

«Я и мои коллеги вновь на Украине. Нас поразила возможность посетить Донбасс рядом с линией разграничения. Мы смогли увидеть всё своими глазами — как украинские воины отдают свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины», — заявил Шнайдер 5 апреля в ходе заседания «круглого стола» в раде.

Как сообщалось, 5 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные партнеры поощряют Киев в саботаже Минских соглашений. «Ревизии пытаются подвергнуть и Минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия «партии войны» в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем», — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

Напомним, 5 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мае 2018 года Украина официально завершит в Донбассе проведение «АТО». После чего начнется ООС под командованием генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.

«Дата окончания «АТО» будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом, парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим. Режим «АТО» ранее координировался СБУ, сейчас будет переведен руководству вооруженных Сил», — сказал Порошенко.