Калуга, 6 апреля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Депутат городской Думы Калуги признан судом виновным в ДТП со смертельным исходом, сообщил 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области Артем Плаксин.

Калужское региональное управление СКР На месте смертельного ДТП

По его словам, следствием и судом установлено, что в июле 2015 года депутат управлял автомобилем марки Тойота Лэнд Крузер 200 и в районе калужской пригородной деревни Андреевское не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины.

В результате ДТП депутат получил телесные повреждения средней тяжести, а пассажир автомашины скончался в больнице. В ходе следствия обвиняемый утверждал, что за рулем автомобиле находился погибший, однако по показаниям свидетелей и данным судебных экспертиз удалось опровергнуть эту версию.

Приговором суда депутату калужского городского парламента судом было назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством. В ходе следствия мужчина возместил потерпевшим моральный вред в сумме 1 млн рублей. Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке, однако оставлен судом без изменения.

В сообщении следователя регионального управления СКР фамилия депутата не разглашается, однако, по информации калужских СМИ речь в данном случае идёт о 34-летнем парламентарии Максиме Платове. Это генеральный директор компании ООО «Щит», секретарь первичного отделения «Единой России» и член политсовета местного отделения партии «Едина Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 год на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. За прошедший год в дорожно-транспортных происшествиях региона погибли 173 человека.